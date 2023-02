Motorista fica ferido após carreta sair da pista em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 08:52 horas

Acidente aconteceu na BR-393, em Barra do Piraí; vítima foi conduzida ao Hospital São João Batista, em VR

Barra do Piraí – Um acidente envolvendo uma carreta carregada com placas solares aconteceu na manhã desta segunda-feira em Barra do Piraí. De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo – que vinha do Espírito Santo – perdeu o controle da direção na altura do km 274 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na Curva do Aterrado, na pista sentido Volta Redonda, destruindo uma defensa metálica e parando fora da pista.

O motorista, de 25 anos, foi socorrido por equipes de resgate da Kinfra, concessionária responsável pela rodovia, e encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.