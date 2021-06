Motorista fica ferido após carro capotar na Via Dutra

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 08:26 horas

Resende – Um motorista ficou ferido após o Chev Tracker, com placas de Araruama, que ele conduzia ter capotado. O acidente foi no sábado, dia 26, na Via Dutra, KM 327, em Resende.

Policiais rodoviários federais disseram que a vítima sofreu ferimentos leves. Uma equipe de resgate da Concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, socorreu o motorista que foi levado para o Hospital de Emergência de Resende.

Outro acidente

Também nesse sábado, uma careta, que transportava cimento, perdeu o freio e colidiu contra uma pedra. O obstáculo estava às margens da Via Dutra, Km 222, na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí.

Agentes da PRF não informaram se o caminhoneiro se feriu. O tráfego chegou a ficar em mão dupla após ser desviado para pista de subida da serra, sentido Rio-São Paulo.