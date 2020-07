Motorista fica ferido após carro que estava ser arrastado por trem em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 18:58 horas

Barra Mansa – Um motorista, identificado como Alexandre Lisboa Rio Verde, de 48 anos, foi socorrido no final da tarde desta quinta-feira, dia 9, por bombeiros para Santa Casa de Barra Mansa, com escoriações generalizadas. Ele conduzia uma veículo Spin, placa LUT-3692 (Barra Mansa), que foi arrastado por aproximadamente 10 metros por um trem, na passagem de nível da Saint Gobain, na Vila Bárbara.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, disse que após ser arrastado, o veículo capotou, ficando com as quatro rodas para cima e imprensado entre a linha férrea e uma mureta de proteção. O motorista estava sozinho no carro. O maquinista está no local do acidente.

Valcir disse ainda que apenas a passagem de nível está interditada, mas que não há congestionamento na Via Sérgio Braga, no trecho onde ocorreu o acidente.

Guardas municipais coordenam o trânsito no local, onde está sendo aguardada a chegada dos peritos do Instituto de Criminalistica Carlos Evolução (ICCE). O local também está sendo preservado por bombeiros.

A Polícia Civil passa a investigar o acidente.