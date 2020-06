Motorista fica ferido após colidir contra mureta e capotar na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 19:38 horas

Condutor, de 25 anos, perdeu o controle de um Ford/Ka na tarde deste domingo (21)

Barra Mansa – Um motorista ficou ferido, na tarde deste domingo (21), após um acidente na Rodovia Presidente Dutra. O condutor, de 25 anos, perdeu o controle de um ford/ka, colidiu contra uma mureta e capotou, na altura do bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para Santa Casa de Barra Mansa. Não foi divulgado o estado de saúde do homem.