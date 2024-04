Motorista fica ferido após colisão com carreta na Via Dutra

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, condutor do carro teve um corte no braço por causa da batida, sendo socorrido e encaminhado pela equipe de resgate médico da CCR RioSP ao Hospital de Emergência de Resende.

Resende – Um homem ficou ferido após bater com o carro na traseira de uma carreta na altura do Km 304 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã desta terça-feira (2).