Motorista fica ferido em acidente na BR-393, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 09:40 horas

Homem colidiu contra um bloco de concreto após perder o controle do veículo

Volta Redonda – Um motorista de 27 anos ficou ferido na madrugada deste sábado (4), ao perder o controle do veículo e colidir contra um bloco de concreto no trevo de acesso ao bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O acidente ocorreu na altura do KM 285, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393).

O homem, que conduzia um Corsa Classic, foi socorrido e encaminhado para o Hospital São João Batista (HSJB), com ferimentos leves.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido no acidente estava com o licenciamento atrasado e estava em mau estado de conservação, com pneus carecas (lisos). O carro foi removido para o pátio da PRF.