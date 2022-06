Motorista fica ferido em acidente na Via Dutra em Resende

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 10:07 horas

Resende – Um motorista, de 26 anos, que conduzia um veículo Logan, bateu contra a defensa do canteiro central na Via Dutra, após perder o controle do veículo. O acidente foi por volta das 5h da madrugada deste sábado (25), no Km 299, da rodovia, em Resende.

A vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida no Hospital de Emergência de Resende. Os agentes da PRF compareceram a unidade hospitalar, mas o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro.

O motorista foi multado em R$ 2.934,70 e terá a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensa. O veículo foi levado para o pátio da PRF.

Não houve congestionamento, apenas lentidão no local por conta do fluxo reduzido naquele horário. O veículo ficou imobilizado na pista, interditando as fixas da esquerda e direita, o fluxo foi desviado para o acostamento.