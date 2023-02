Motorista fica gravemente ferido após tombamento de carreta em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 11:06 horas

Vítima foi conduzida ao Hospital de Emergência de Resende; trânsito no local está congestionado

Itatiaia – O motorista de uma carreta que transportava margarina ficou gravemente ferido após o veículo tombar, na manhã desta sexta-feira (3) em Itatiaia. O acidente aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 326, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi encaminhada ao Hospital de Resende, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde. No momento, os motoristas enfrentam cerca de três quilômetros de congestionamento a partir do local do tombamento. De acordo com o site da concessionária CCR RioSP, a pista da esquerda no sentido Rio segue interditada, sem previsão de liberação, com o trânsito fluindo pela faixa da direita.

A reportagem segue em busca de maiores informações sobre o acidente.