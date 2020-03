Motorista morre após colisão entre carretas na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 08:50 horas

Piraí – Um motorista morreu na manhã desta quarta-feira (18), em Piraí, após uma colisão entre duas carretas. O acidente foi registrado na altura do km 241 da Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor que estava na carreta da frente saiu ileso, mas o condutor da carreta de trás, que colidiu com a traseira do outro veículo, morreu no local.

O corpo do motorista foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Poços.