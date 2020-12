Motorista morre em acidente envolvendo três veículos de carga

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 20:54 horas

Piraí – Um acidente no final da tarde desta segunda-feira, dia 7, envolvendo três veículos, matou o motorista que conduzia um caminhão frigorífico. A colisão foi no momento em que chovia forte, na Via Dutra, Km 236, em Piraí.

Policiais rodoviários federais disseram que uma carreta deu L e colidiu com um carro. Uma carreta tanque, que vinha logo atrás, conseguiu frear. Porém, o caminhão frigorífico bateu na traseira da carreta tanque, vindo o motorista a óbito no local.

Os agentes da PRF, que ainda estão no local do acidente, não informaram o estado de saúde dos ocupantes dos outros dois veículos, envolvidos no acidente. A pista no sentido São Paulo está totalmente interditada e o congestionamento chega a 15 quilômetros.