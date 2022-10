Motorista morre em acidente na RJ-155  em Rio Claro

Matéria publicada em 2 de outubro de 2022, 09:08 horas

Rio Claro – Um homem, de 36 anos, morreu sábado, dia 1, após bater com veículo que dirigia, em um poste. O acidente foi na RJ-155, perto do distrito de Getulândia, em Rio Claro. Ele era natural de Barra Mansa.

A vítima estava sozinha no carro. Ele foi levado para um hospital, em Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos. Agentes do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar estiveram no local da colisão.