Motorista perde controle e colide com barreira na Dutra, em Resende

Resende – Um acidente foi registrado na madrugada deste sábado (19), por volta de 1h, no km 306 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende. De acordo com o apurado pela reportagem, o motorista teria perdido o controle da direção e colidido contra uma barreira de proteção.

O socorro do motorista foi realizado por pessoas que passavam pelo local. A vítima foi removida vítima antes da chegada das autoridades, mas não há informações sobre sua identidade ou o estado de saúde. Apenas o veículo foi encontrado no local. Após verificação, constatou-se que o automóvel estava com o licenciamento vencido, motivo pelo qual foi recolhido ao pátio.