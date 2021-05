Motorista sem CNH colide contra mureta na Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 15:47 horas

Barra Mansa – Um acidente foi registrado às 14h deste sábado (8), na altura do km 286 da Via Dutra, em Barra Mansa. Um condutor, de 20 anos, sofreu escoriações e não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O jovem conduzia um Fiat/Palio, que perdeu o controle e colidiu contra a mureta central e parando com parte do veículo no acostamento e parte na faixa direita, há certa de 1km após o posto da PRF, no sentido Rio de Janeiro.

Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) da PRF, com enquadramento no artigo 309 do CTB, dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano e crime de trânsito.

O motorista assinou o termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado e sendo liberado para responder o processo em liberdade. Além de ter q responder o processo pelo crime de trânsito, também foram aplicadas multas pelas infrações encontradas no valor total de R$ 2.444,75. O veículo foi removido para o pátio, pois está com licenciamento vencido.