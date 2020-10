Motorista sem CNH é detida transportando aves em situação de maus tratos

Matéria publicada em 4 de outubro de 2020, 07:38 horas

Barra Mansa – Uma mulher, de 50 anos, que conduzia um Sandero, com placa de Juiz de Fora (MG), foi flagrada transportando dois frangos em situação de maus tratos. Ela foi abordada por policiais rodoviários federais, na Via Dutra, Km 287, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os animais estavam amarrados com cordas, enrolados em jornais, e sem condições de se moverem. Os agentes observaram ainda que as aves estavam sem comida e água. A mulher alegou que os frangos seriam usados em um culto religioso.

Além disso, a motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o licenciamento do veículo estava vencido desde 2018.

As aves foram levadas para uma ONG, que recolhe animais em situação de risco. Já a suspeita assinou um termo circunstanciado se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal de Barra Mansa, quando for solicitada.

Ela ainda foi multada em R$ 2, 4 mil, pelas infrações de trânsito. O veículo foi levado para o posto da PRF, em Barra Mansa, até que a motorista regularize a situação dos documentos pendentes.