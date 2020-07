Motorista sem CNH é flagrado pela PRF na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 22:15 horas

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, passageiro que acompanhava o condutor foi flagrado com cigarro de maconha

Piraí – Um homem, de 35 anos, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite deste domingo, 19, dirigindo sem habilitação, em Piraí. O condutor foi abordado pela equipe da 7ª DEL PRF durante fiscalização de combate ao crime relativa à Operação Tamoio III, enquanto dirigia um veículo VW/GOL, locado, por volta das 19h20 no km 227 da Dutra, próximo ao posto PRF Caiçara.

De acordo com a PRF, durante a fiscalização, os agentes constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um homem, de 41 anos, carona do condutor, foi flagrado com uma bucha e um cigarro de maconha. A PRF afirma que durante a fiscalização, notou forte odor de maconha no interior do veículo e após revista, encontraram um esfarelador no interior do automóvel. Após a constatação, revistaram o passageiro e encontraram o entorpecente.

Segundo os agentes, o passageiro assumiu ser usuário de drogas. Após o flagrante, o entorpecente foi apreendido para posterior destruição. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) foi lavrado, sendo o passageiro liberado. Ainda segundo os agentes, o condutor foi multado em R$ 880,41. O veículo permaneceu retido no pátio PRF até que seja apresentado um condutor devidamente habilitado para conduzi-lo.

Operação Tamoio

Segundo a PRF, a 3ª fase da Operação Tamoio foi deflagrada no sábado, 18. A operação tem como foco combater diversas modalidades de crimes nas rodovias federais, como tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo de cargas, roubo de veículos, crimes de trânsito e etc.