Motorista sem CNH fica ferido após capotar com carro em Barra Mansa

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 20:41 horas

Homem colidiu contra uma mureta após perder o controle do veículo

Barra Mansa – Um homem ficou ferido ao capotar com o carro após atingir uma mureta, neste sábado (22), no Km 284 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele não possuía CNH e teria perdido o controle do veículo, um Fiat Palio, antes de atingir a mureta.

Ainda segundo a PRF, o condutor alegou ter perdido o controle devido a um defeito mecânico. Ele chegou a sofrer ferimentos em uma das pernas e foi socorrido pela equipe de resgate médico da CCR para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista foi multado por dirigir sem CNH e o veículo foi movido para o pátio da PRF por falta de responsável.