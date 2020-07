Motorista sem habilitação sofre acidente na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 11:01 horas

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, acidente foi registrado na altura do km 281, sentido São Paulo

Barra Mansa – Um homem, de 28 anos, sem habilitação, segundo a PRF, sofreu um acidente na tarde de segunda-feira (20), na altura do km 281 da Via Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa. De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, a vítima dirigia um VW/Jetta, com placas de Ribeirão Preto (SP), quando por volta das 13h30, perdeu o controle do veículo após fazer uma curva em alta velocidade, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Ainda de acordo com os agentes, ao chegarem ao local, encontraram a vítima às margens da rodovia, ferida. Segundo a PRF, o rapaz alegou que o veículo não é de sua propriedade e que havia pegado emprestado. Após prestar esclarecimentos aos agentes, o rapaz foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

O condutor foi enquadrado no crime de trânsito previsto no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por ser crime de menor potencial ofensivo, com pena até 2 anos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde a vítima assinou o documento se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal (JECrim) quando for intimado. Além do TCO, pelo crime de trânsito, também foram aplicadas multas no valor de R$ 1.760,82.

Segundo a PRF, não há registros de ocorrência sobre roubo ou furto do veículo, que foi removido para o pátio PRF.