Motoristas com sinais de embriaguez são flagrados pela PRF na BR-393, em dois municípios da região

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 20:03 horas

Um homem foi detido na tarde deste sábado, em Paraíba do Sul; outro foi detido após se envolver em um acidente no início da noite, em Barra do Piraí

Paraíba do Sul – Um homem, de 26 anos, foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, conduzindo um veículo, modelo Astra, branco, com sinais de embriaguez, no km 182 da BR-393, no bairro Limoeiro, próximo ao Trevo de acesso a Paraíba do Sul, na tarde deste sábado, 29. O flagrante aconteceu por volta das 15h20, após denúncias de outros condutores, informando que o veículo transitava de forma irregular pela rodovia.

Segundo a PRF, ao ser indagado durante abordagem, o motorista declarou que teria ingerido cerveja durante a madrugada em local não informado e estaria retornando para Paraíba do Sul. Após passar pelo teste do etilômetro, foi confirmado teor alcoólico de 0.36 mg/l miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Ainda segundo os agentes, várias latas de cerveja foram encontradas dentro do veículo durante inspeção. A PRF afirma que a passageira que acompanhava o condutor continuou ingerindo bebida alcoólica, mesmo na presença da equipe policial. Após o flagrante, o veículo foi apreendido e removido para o pátio conveniado PRF por estar com licenciamento atrasado desde 2016.

O condutor e a passageira (como testemunha) foram conduzidos ilesos para 107ª DP (Paraíba do Sul) para registro da ocorrência e demais procedimentos legais.

Outro Caso

Um homem, que não teve a idade divulgada, se envolveu em um acidente no início da noite deste sábado (29), no km 259 da BR-393, próximo ao bairro Ponte Preta, em Barra do Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia um veículo com sinais de embriaguez. O acidente foi registrado por volta das 18h50.

Após a colisão, o condutor foi conduzido para a 88º DP (Barra do Piraí). A ocorrência segue em andamento.