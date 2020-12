Motoristas da Viação Penedo entram em greve

Segundo a categoria, metade do valor deveria ter sido pago pela empresa na terça-feira (1º). Como o dinheiro não caiu na conta dos funcionários, eles decidiram paralisar os serviços. A greve começou às 12h e os ônibus ficaram estacionados no ponto final da Rua Paul Haris, no Centro. Os grevistas buscam negociação com a empresa e a paralisação deve seguir até a realização de um acordo.

Segundo representantes da Viação Penedo, foram disponibilizados ônibus no horário da tarde e à noite para atender os passageiros que tiveram dificuldades para retornar para casa.