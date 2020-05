Motoristas devem ficar atentos a mudanças temporárias no trânsito do bairro Boa Sorte

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 14:57 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana, informa que o trânsito nas ruas Henrique Crispim, Major Luiz Alves e Leonísio Sócrates Batista, sofrerão alterações temporárias, a partir das 07h da próxima segunda-feira (4), devido a obras de pavimentação no local.

Caminhões e carretas poderão utilizar as vias no sentido Bocaininha. Já veículos leves, médios e ônibus deverão passar pela Rua do Boi. A previsão é que o trânsito normalize até sexta-feira (8).