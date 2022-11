Motoristas ficam feridos após acidente com carretas na BR-393 - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 15:35 horas

Cabine se solta de carreta e provoca acidente na Rodovia Lúcio Meira; pista está interditada

Barra do Piraí – Três pessoas ficaram feridas depois de um grave acidente na tarde desta terça-feira (29), na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do KM-263, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. Três carretas e dois veículos de passeio se envolveram no acidente. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está totalmente interrompido no local, com cerca de 10 km de congestionamento em ambos os sentidos.

Uma primeira colisão entre duas carretas fez com que a cabine de uma das carretas se soltasse da carroceria com o motorista dentro e, em seguida, outra carreta também se envolveu por não conseguir parar a tempo. Uma das carretas estava carregada com cerveja.

Os carros de passeio, um HB20 e uma GM Robust, foram atingidos pelas caixas de cerveja, mas ninguém se feriu. Os motoristas feridos foram socorridos para a Santa Casa de Barra do Piraí, pela equipe de resgate da K-Infra (Concessionária que administra a rodovia), o condutor da carreta que soltou a cabine foi para o Hospital São João Batista.