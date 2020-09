Motoristas são flagrados dirigindo sem habilitação na Via Dutra, durante a Operação Independência

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 17:51 horas

Sul Fluminense- Policiais rodoviários federais detiveram no domingo, dia 06, três motoristas que dirigiam pela Via Dutra (BR-116), no trecho que corta o Sul Fluminense. Uma das infrações ocorreu no Km 300, em Resende. O motorista de um Kadett estava com os documentos do veículo regularizado, mas não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A outra abordagem da PRF foi no Km 304, o motorista de um Gol também estava sem CNH. No mesmo local, foi abordado também um motociclista, que veio trazer combustível para abastecer o Gol, que estava estacionado às margens da rodovia. Os agestes ratificaram que o motociclista também não tinha CNH.

Os condutores foram multados e seus veículos ficaram apreendidos, até os proprietários regularizarem a situação dos documentos. As multas foram no valor de R$ 880,41, o motorista do Gol recebeu outras multas por ter praticado outras infrações.