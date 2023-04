Mountain Bike: casal de Barra Mansa conquista 2° lugar no Brasil Ride Espinhaço

Matéria publicada em 23 de abril de 2023, 15:26 horas

Prova é considerada uma das mais difíceis do ciclismo nacional; foram cinco dias seguidos na região da Serra da Canastra

Minas Gerais – O casal Ruy Tadeu e Priscila Graciani conquistou um feito histórico para o ciclismo da região Sul Fluminense: o 2° lugar geral em duplas mistas numa das provas mais difíceis do calendário nacional do Mountain Bike. O Brasil Ride Espinhaço teve início na terça-feira e terminou neste sábado, dia 22.

Mais duas duplas de Barra Mansa também disputaram a prova: Carlos Alberto Bhering/Flávio Brandão e Fábio Meirelles/Ricardo Rabelo Macedo.

“Corrida muito dura, mas com um visual lindo. Vieram duplas de todos os cantos do Brasil. Mas como estamos muito conectados, devido aos treinos sempre juntos, imprimimos um ritmo forte desde o começo e conseguimos fazer uma grande prova”, disse Ruy.

Pan – Outro atleta de Barra Mansa que se destacou foi Guilherme Lino de Assis, o Katraquinha. Desta vez, o ‘menino de ouro’ do ciclismo nacional foi o brasileiro mais bem colocado no Pan Americano realizado no Panamá.

Katraquinha ficou na 13º colocação na categoria júnior.

“Ontem, dia 22 de abril, tive a grande oportunidade de estar representando minha nação no Campeonato Pan-americano no Panamá. Foi uma prova bem dura do começo ao fim. Ao longo da prova teve uma fuga que vingou até o final, quando eu e mais dois atletas brasileiros ficamos perseguindo, mas infelizmente não conseguimos pegar. Continuei até o final em um bloco e terminei em 13º lugar. Estou com a consciência de que entreguei tudo de mim. Agora vamos seguir nos treinos. O ano só está começando.Só tenho agradecer a todos”, disse.