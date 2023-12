Movimento ambiental pretende recolher um milhão de bitucas de cigarro na orla carioca

Rio de Janeiro – Pelo menos 200 pessoas participaram, na manhã deste sábado(23), do mutirão de limpeza para recolher guimbas de cigarro na Praia do Leme, na Zona Sul do Rio. A ação do movimento ambiental “Revolução das Bitucas” marcou o lançamento da campanha de conscientização, que tem a meta de recolher das areias da orla carioca, até o fim do ano que vem, um milhão de guimbas, resíduo considerado o maior poluente de praias e oceanos.

Em apenas um hora da ação, o grupo recolheu 6 mil bitucas, que foram já levadas para reciclagem. Com o apoio da concessionária Orla Rio e do instituto Route Brasil, a iniciativa prevê grandes ações mensais em diversos pontos da cidade em 2024. A ideia, segundo o criador e coordenador da Revolução das Bitucas, Bernardo Egas, é realizar ainda mutirões subaquáticos. Além disso, quiosques irão disponibilizar kits de limpeza para que voluntários participem das ações.

– Temos as praias mais lindas do mundo, mas que são incompatíveis com suas faixas de areia, sujas. A limpeza da orla sempre foi um tema muito importante para mim. Por isso, comecei a ação sozinho, catando bitucas durante uma hora por dia, por um mês, nas praias do Leme e de Copacabana. E o movimento surgiu, com a chegada de voluntários e amigos. Em 30 dias, 25 mil guimbas de cigarro foram retiradas das areias da orla – ressaltou Bernardo Egas.

Empresas de cigarro e os custos da limpeza

Um projeto de lei (PL 2.635/2023), de autoria do deputado federal Marcelo Queiroz, está tramitando na Câmara dos Deputados, para tornar as empresas fabricantes de cigarro responsáveis pelos custos de limpeza das bitucas lançadas nas ruas e praias. Serão estabelecidas medidas de prevenção e reciclagem dos resíduos.

-Nada mais justo do que as empresas produtoras se responsabilizarem pelo dano ambiental que as bitucas causam. A questão da logística reversa já funciona no Brasil, mas o setor tabagista ainda não foi regulamentado. É uma medida que já funciona na Espanha, por exemplo. Não tem sentido, nos dias de hoje, termos cartões-postais, como as nossas praias, tomados por guimbas de cigarro – explicou o deputado Marcelo Queiroz.

União pela conscientização

A iniciativa reúne ambientalistas, ativistas, jornalistas, designers e a população, que ajudam a dar destinação adequada para o resíduo, que contêm acetato de celulose, alcatrão e produtos químicos do tabaco.

-A Revolução das Bitucas uniu todos os movimentos em prol dessa causa, que merece atenção urgente da sociedade carioca. Discutimos muito sobre a coleta de todos os tipos de resíduos, mas as bitucas são as mais encontradas e pouco faladas. Precisamos divulgar mais sobre os malefícios das guimbas de cigarro e colocá-las na pauta da saúde pública – disse o empresário Simão Felippe, do instituto Route Brasil.

A preocupação dos amantes da natureza não é para menos. Um estudo inédito, feito em 2020 pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), revelou que os banhistas que frequentam as praias no país dividem espaço, em média, a cada trecho de 8 km, com mais de 200 mil bitucas de cigarro.

– Participo do movimento desde o seu início, em agosto, porque acredito que é preciso educar com urgência os cidadãos sobre o descarte correto das bitucas – afirmou a consultora e ambientalista Sônia Rinalduzzi.

A ambientalista Adriana Cassas, que uniu o projeto que realiza, Rebituca Rio, à “Revolução das Bitucas”, acredita que o trabalho em conjunto seja fundamental para diminuir o descarte das guimbas nas areias da orla.

-Estamos dando a destinação correta para as bitucas, que são transformadas em objetos, como pranchas de surfe e bituqueiras, que podem ser distribuídas para que os quiosque ofereçam a seus clientes fumantes, evitando que joguem as guimbas nas areias – contou.