Movimento Cristo em Nós celebra 6º aniversário em Barra Mansa

Barra Mansa – No próximo sábado (25), o Corredor Cultural de Barra Mansa será palco da celebração do 6º aniversário do movimento Cristo em Nós. O evento, que conta com o apoio da prefeitura, começa às 19h e vai reunir jovens e adolescentes em uma noite de adoração e clamor por um avivamento espiritual no Sul Fluminense.

Um dos destaques da celebração será a participação de David Cardoso, da Igreja ONE de São Paulo. Cardoso é conhecido por seu trabalho de evangelização.

O encontro do Cristo em Nós vem sendo realizado no Centro de Barra Mansa há dois anos. Durante esse período, estima-se que mais de 400 jovens e adolescentes entregaram suas vidas a Cristo, transformando a realidade espiritual de muitos participantes.

Uelison Nogueira, líder do movimento, enfatiza a importância e o impacto que o Cristo em Nós tem tido na vida dos jovens. “Nesse período temos presenciado curas, salvação e um derramar do Espírito Santo. Jovens foram despertados para a pregação do evangelho e inflamados para anunciar a mensagem de salvação”. Ele reforça que o convite é aberto a todos que desejam participar de uma noite de adoração a Deus.