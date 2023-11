Movimento de direita terá manifestações em 15 de novembro - Diário do Vale

Volta Redonda – O movimento “Vem pra Direita” de Volta Redonda vai promover, na próxima quarta-feira (15), um ato de protesto, com a pauta “Fora Lula”. Na região, serão feitas manifestações em Volta Redonda, Resende e Três Rios. O evento em Volta Redonda terá um custo de R$ 5.500, que, segundo o coordenador do movimento, Hermiton Moura, já foi levantado através de uma “vaquinha” entre integrantes do movimento.

Hermiton disse que, embora o grupo conte com diversos integrantes que são empresários bem-sucedidos, a “vaquinha” foi escolhida no lugar do patrocínio por um grupo menor de integrantes por ser uma forma mais igualitária de financiamento.

— Nenhum integrante do grupo fica sobrecarregado pela contribuição, ao mesmo tempo em que se evita que alguém se sinta “dono” do ato. Assim, um número maior de pessoas contribui, sempre com valores que estejam a seu alcance — explicou.

Em Resende, o ato ocorrerá no

Parque das Águas às 9 horas. Em Três Rios, na Avenida Beira Rio, às 10 horas. Em Volta Redonda, o movimento será na Praça Brasil, às 9 horas. As cidades da região onde não haverá ato vão organizar caravanas para as cidades que os terão. As organizações pedem para que os manifestantes levem um quilo de alimento não-perecível.