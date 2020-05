Movimento no comércio é baixo pela manhã e aglomeração só mesmo na porta dos bancos

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 11:25 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE passou por alguns dos principais centros comerciais de Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira, dia 4, data que marca a reabertura gradual do comércio na cidade. O movimento nas calçadas ainda era fraco por volta das 10h30. As portas dos comércios estavam quase que totalmente fechadas nos últimos 30 ou 40 dias, como medida de prevenção e combate ao coronavírus. No entanto, as regras foram flexibilizadas através de um decreto municipal, que passou a valer nesta segunda. Se por um lado a maioria absoluta das pessoas usava máscaras, um fato lamentável e que já vem ocorrendo nas últimas semanas se repetiu: a aglomerações nas portas das agências bancárias.

Na Vila Santa Cecília, a movimentação nas calçadas e em comércios que até agora estavam fechados era pequena. Os lojistas afirmaram que vão levar a sério as regras editadas no decreto do prefeito Samuca Silva, pois as perdas no último mês de quarentena mais “apertada” foram grandes. “Vamos respeitar, pois é até uma ordem do patrão. Se fechar de novo não sabemos o que vai acontecer com nosso emprego”, disse uma vendedora de loja de material doméstico.

Na Avenida Paulo de Frontin a situação era parecida, com leve aumento na andança de pessoas que aproveitavam para fazer compras. A grande maioria estava de máscara e encontrou comerciantes em sua maioria conscientes das regras. Portas não totalmente abertas e obstáculos para que o atendimento fosse feito somente no balcão eram quase uma regra. Quase, pois em alguns outros pontos a situação estava mais descontrolada, como em uma mercearia e numa loja de doces, onde pessoas estavam perto demais no caixa para pagamento.

Os donos de uma barbearia, também localizada na Paulo de Frontin, abriram as portas por volta das 10 horas. O serviço, ao menos por hora, não será por agendamento, respeitando a ordem de chegada dos clientes. As duas cadeiras disponíveis já estavam ocupadas logo em seguida ao batente iniciado.

As cenas em frente das agências bancárias de Volta Redonda, assim como ocorre na maioria do país, destoam do que se espera diante da pandemia e suas regras. Centenas de pessoas estavam sentadas nas calçadas aguardando atendimento. Na Avenida Paulo de Frontin, onde se concentra um grande número de agências em um espaço pequeno, a situação era caótica. Apesar do uso de máscaras quase generalizado, as pessoas estavam muito próximas umas das outras. “Não tem muita fiscalização e acho que vai depender da consciência de cada um mesmo. As regras estão aí, devem ser mais divulgadas mas todo mundo sabe que não é para andar sem máscara e não ficar perto”, disse Sebastião Macedo, que foi até o banco para tentar resgatar um dinheiro.