MP, CRM e Comissão de Saúde visitam Hospital São João Batista

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 17:49 horas

Órgãos estão acompanhando a transição de administração da OS para o município

Volta Redonda – Integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), da representação local do Conselho Regional de Medicina (CRM) e do Conselho Municipal de Saúde (CMS) estiveram nesta quarta-feira (21) no Hospital São João Batista.

Segundo informações da assessoria de Comunicação da Prefeitura de Volta Redonda, a visita está relacionada à transição da administração do estabelecimento de saúde da OS Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), que teve o contrato rescindido pela prefeitura Volta Redonda, neste mês. para o município.