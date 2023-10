MP cumpre mandados de busca e apreensão em empresa com filial em BM

Barra Mansa – O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), anunciou nesta sexta-feira (6) que deflagrou, em conjunto com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) a operação ‘Pátio Ilegal’. A ação aconteceu na terça-feira (3) e teve por objetivo cumprir mandados de busca e apreensão nos endereços da empresa Prime Serviços de Reboque, Estacionamento e Locação, com sede em Nova Iguaçu e filial e Barra Mansa. Os agentes também cumpriram mandados nos endereços residenciais dos quatro sócios e administradores da empresa, na Baixada Fluminense.

Segundo o Gaeco/MPRJ, os sócios da Prime teriam leiloado indevidamente ao menos 162 veículos apreendidos em inquéritos policiais e/ou processos judiciais, dos quais tinham a posse em razão de contrato firmado com a prefeitura de Barra Mansa. Os empresários foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, peculato apropriação e peculato-desvio. Com o leilão dos veículos, os suspeitos teriam embolsado indevidamente mais de R$ 3 milhões.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, que também determinou a indisponibilidade e bloqueio de bens dos denunciados e da pessoa jurídica, além da suspensão do contrato de concessão de serviço público firmado com a prefeitura de Barra Mansa, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal dos denunciados.

Período

A denúncia do Ministério Público afirma que os crimes teriam ocorrido de junho de 2019 até os dias atuais, em Barra Mansa e arredores. Por causa do contrato de concessão de serviço público firmado entre a Prime e o município, os veículos apreendidos em procedimentos de Polícia Judiciária ficavam sob a guarda da empresa, que teria promovido leilão dos automóveis sem prévia autorização judicial ou da autoridade policial, sob argumento de custeio das despesas de remoção e guarda diária no pátio da empresa. Os valores obtidos nos leilões tampouco teriam sido depositados em juízo ou devolvidos aos proprietários dos veículos, diz o MP.

Ainda segundo a instituição, as provas colhidas pelo Gaeco/MPRJ revelaram que, em alguns casos, os suspeitos teriam usado o mesmo documento como modelo, alterando somente os dados do veículo. Nesses casos, independente do ano de fabricação e da marca, os carros foram leiloados pelo mesmo valor – R$ 642,22 – e para um mesmo comprador.

O Ministério Público do Estado afirma, ainda, que as investigações tiveram início a partir da notícia que um carro da marca BMW – apreendido por ocasião de um ato de prisão em flagrante – teria sido destinado à Prime e, depois, vendido mediante leilão sem a devida autorização judicial e com fundamento diverso da finalidade da apreensão. Durante as investigações, a empresa teve seu quadro societário alterado, como suposta tentativa de esquivar os sócios de responsabilidade penal.

Prefeitura de Barra Mansa

Procurada para comentar o caso, a prefeitura de Barra Mansa enviou uma nota na qual esclarece que o município não é parte de qualquer processo judicial relacionado ao assunto. Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, informa que se trata de uma concessão de serviço público onde o município de Barra Mansa figura tão somente como poder concedente. A Prefeitura fiscaliza o serviço que lhe compete, conforme estabelecido em contrato. Importante salientar que o município de Barra Mansa não é parte de qualquer processo judicial relacionado ao assunto, assim como não foi intimado sobre qualquer decisão relativa ao mesmo”.