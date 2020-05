MP diz que gravação indica encontro de secretário de Witzel com empresário preso

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 17:23 horas

Rio -O Ministério Público Federal (MPF) informou que obteve, por meio de interceptação telefônica, um áudio em que Vinicius Peixoto, filho do empresário Mário Peixoto, fala sobre seu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e como pensa ter contraído a doença em um encontro em esteve com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, durante a pandemia. As informações são do jornal “O Globo”

O empresário foi preso, na semana passada, durante a deflagração da Operação Favorito, da qual Vinicius também foi alvo. A conversa foi interceptada no dia 12 de maio e indica que o encontro aconteceu já durante a quarentena na casa de Mário Peixoto.

A conversa:

Vinicius conta para a mãe que o teste para a Covid-19 deu positivo:

– A gente acha que foi um dia que eu estive na casa do meu pai. O Lucas teve né – diz Vinicius, segundo a transcrição, informando que “estava lá o Lucas com a esposa”.

– O Lucas irmão do Matheus? – pergunta a mãe de Vinicius.

– Não, é o Lucas secretário – responde o filho do empresário, ouvindo, em seguida, da mãe:

– Entendi, um grandão.

– É. Lá no governo todo mundo teve – declarou Vinicius.

– O que ele foi fazer na casa dos outros? – questionou a mãe, ao que o filho responde:

– Meu pai, ideia de maluco. Todo mundo com corona no governo e chama o cara para ir na casa dele.

– Tem sorte de não ter pego o seu pai. Fez o exame? – pergunta a mãe de Vinícius.

– Fez, quando o do Lucas deu positivo, ele fez os exames – encerra o filho de Peixoto.

A defesa de Mário Peixoto pediu que a prisão preventiva dele fosse substituída por prisão domiciliar e citou a pandemia do novo coronavírus. Os advogados dizem que o empresário faz parte do grupo de risco (ele tem 61 anos), além de ser portador de hipertensão arterial, hipotireoidismo, prostatite crônica e dislipidemia (colesterol anormalmente elevado ou gorduras no sangue). Para o MPF, o diálogo de Vinicius demonstra que Peixoto encontrou-se com terceiros e promoveu reuniões em sua casa em desrespeito às recomendações de isolamento social.