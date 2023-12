MP e 5° CPA deflagram operação contra loteamento irregular em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma operação conjunta do Ministério Público de Volta Redonda e o 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar está cumprindo 7 (sete) mandados de busca e apreensão em Volta Redonda, na manhã deste domingo (10). A operação, autorizada pela Justiça, é contra um loteamento irregular localizado em uma área rural no limite entre Volta Redonda e Barra do Piraí. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos bairros Aterrado, Jardim Amália, São Luis, Rústico e Jardim Paraíba.

Até o momento desta publicação, documentos, contratos de venda de lotes e aproximadamente R$ 58 mil em espécie foram apreendidos na operação.

A ação, segundo a PM, busca coibir a ocupação ilegal de terras e garantir que as leis ambientais e urbanísticas sejam respeitadas.

Segundo a PM, o loteamento não possui as licenças necessárias para sua regularização, o que coloca em risco o meio ambiente e a segurança das pessoas que vivem na região. A operação conjunta do Ministério Público e do 5º CPA é para garantir que a lei seja cumprida e que os responsáveis pelo loteamento irregular sejam responsabilizados.