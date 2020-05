MP e Defensoria Pública pedem suspensão de acordo que reabriu comércio em VR

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 13:41 horas

Volta Redonda – O MPE (Ministério Público Estadual) encaminhou petição à Justiça pedindo a reconsideração de reabrir o comércio do município, que voltou a funcionar ontem. O MP alega que houve uma “drástica mudança” de cenário desde a celebração do acordo com a prefeitura, em que foi condicionada a retomada de algumas atividades econômicas à capacidade de leitos hospitalares e sua ociosidade no momento da celebração do pacto.

Segundo informações recebidas pelos promotores, o governo do estado já determinou a Volta Redonda inclua, no Sistema Estadual de Regulação, os leitos de UTI vagos existentes no Hospital São João Batista e no Hospital Munir Rafful, o que indica a intenção do estado de encaminhar a tais unidades de saúde pacientes acometidos por Covid-19 oriundos de outras cidades.

O MPRJ cita ainda o recente estudo da Fiocruz recomendando a adoção de medidas mais rígidas (lockdown) em todo o estado. Embora o estudo técnico esclareça que as medidas devem ser adequadas às realidades de cada cidade, o documento adverte que não devem ser implantadas “de forma isolada”, concluindo pela sua necessidade em todo o território fluminense.

Já a Defensoria Pública classifica como “inoportuna pactuação” o acordo, que, no entender dos defensores, favorece a aglomeração de pessoas e, consequentemente, a disseminação do novo coronavírus entre a população.

“Vai dar problema”, disse o defensor João Helvécio de Carvalho, citando o que ocorreu no primeiro dia de flexibilização do setor varejista, com filas nas portas de lojas nos principais centros comerciais da cidade. Segundo ele, a reabertura “fora do tempo” vai levar a um novo fechamento para esperar “outro tempo de depuração do vírus”. O defensor cita como exemplo o que ocorreu em países mais desenvolvidos, como Alemanha e Coreia do Sul, que também relaxaram o isolamento social e tiveram que fechar de novo as lojas.

Um dos argumentos levados ao juiz é que há uma subnotificação de casos de covid-19, em razão de não haver uma testagem em massa da população.

“Reabrir ainda que parcialmente a cidade implicará em uma explosão no número de casos, mesmo que muitos deles permaneçam sem ser conhecidos pela falta de testes. Com a flexibilização, as pessoas estarão dividindo ônibus, banheiros públicos, praças, refeitórios, etc. Com o vírus resistindo dias em superfícies como as dos bancos e barras dos ônibus, é garantido dizer que essa doença se espalhará de forma rápida”, diz um trecho da petição.

Veja a íntegra da petição do MPE:

Petição-MP

Veja também a íntegra da petição da Defensoria Pública

Petição-Defensoria