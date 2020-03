Ministério Público e Polícia Civil iniciam reconstituição do homicídio de PM no Padre Josimo

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 16:37 horas

Volta Redonda- Começou agora pouco a reconstituição do homicídio do cabo da PM, Leonardo Pinho da Silva, morto aos 29 anos em um confronto, no dia 22 de janeiro, na Rua 15, no bairro Padre Josimo. Promotores do Ministério Público e a Polícia Civil de Volta Redonda estão à frente da reconstituição, que conta com a participação do colega de farda de Pinho, que sobreviveu ao ataque.

O local do crime está isolado por duas viaturas da Guarda Municipal, quatro viaturas da Polícia Civil, três viaturas da Polícia Militar e uma van de transporte da Polícia Civil, com o suspeito do crime. A dinâmica da ação está sendo executada de acordo com as versões apresentadas pelos envolvidos.

Estão presentes na reconstituição o delegado titular da 93ª DP, Wellington Vieira, delegado adjunto Rodolfo Atala, promotor do MP, policiais civis e militares, guardas municipais, além da população.