MP e Receita Federal apreendem 97 respiradores em operação contra fraudes na compra de equipamentos

Matéria publicada em 9 de junho de 2020, 15:38 horas

Rio de Janeiro – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), em atuação conjunta com a Receita Federal do Brasil, por meio da Delegacia Alfandegária do Aeroporto do Galeão, cumpriram, nesta terça-feira (09) mandado judicial de sequestro expedido pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital.

Continuação da Operação Mercadores do Caos deflagrada no início de maio, a etapa desta terça-feira (09) resultou na apreensão de 97 ventiladores/respiradores pulmonares importados pelas sociedade empresárias MHS Produtos e Serviços, controlada por Glauco Octaviano Guerra, SKN do Brasil Importação e Exportação, SKN Indústria e Comércio do Brasil e Santa Fe Trading Importador e Exportação. De acordo com as investigações, todo o material foi pago com verbas de quase R$ 19 milhões desviadas dos cofres públicos estaduais.

Os equipamentos chegaram no país em dois voos distintos que, desde sua saída da China, vinham sendo monitorados pelos Promotores de Justiça do GAECC/MPRJ e por Auditores Fiscais de forma a efetivar a ordem de sequestro expedida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, evitando o desvio da carga. Em cumprimento à ordem judicial, após os trâmites aduaneiros necessários, os 97 respiradores pulmonares deverão ser retirados pela Secretaria Estadual de Saúde para uso em pacientes portadores da Covid-19.