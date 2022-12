MP ganha novo sistema para combater fraudes em licitações no Estado - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 07:45 horas

Novo sistema do Painel de Compras consegue apontar indícios de fraudes em licitações de secretarias, órgãos e autarquias ligadas ao Governo do Estado

Rio – O combate à corrupção no Estado do Rio ganhou mais um aliado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou no início da semana, durante reunião com a Controladoria-Geral (CGE-RJ), o novo recurso da ferramenta Painel de Compras. Agora, o sistema permite visualizar dados sobre compras e contratações planejadas e realizadas pelo Poder Executivo e gerar alertas sobre possíveis indícios de fraudes sendo realizadas com dinheiro público

O Painel de Compras, desenvolvido pela Gerência de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento (GADG), em parceria com o Grupo Técnico de Apoio Especializado (GATE/MPRJ), utiliza de recursos de inteligência de dados que monitora os preços e suas variações. A metodologia do sistema também consegue classificar os alertas do painel em mais graves e menos graves. Tendo acesso as informações sobre o uso indevido do dinheiro público, os agentes conseguem realizar uma investigação mais minuciosa e direta.

“Conseguir classificar as anormalidades das compras públicas de acordo com alertas permite que os órgãos de controle priorizem o que atacar primeiro, ou seja, permite um controle mais forte daquilo que realmente pode indicar algo fora do padrão”, explicou Sidney Rosa, o assessor da Secretaria-Geral de Planejamento Institucional.

Além de Sidney, a reunião contou com a participação do secretário-geral de Planejamento Institucional, Marcus Leal, o diretor de Gestão do Conhecimento, André Herdy e a gerente da GADG, Cristiane Justen e integrantes da equipe da Diretoria de Gestão do Conhecimento.

A ferramenta estará em breve disponível para acesso de todos no portal do MPRJ. De acordo com o assessor da SUBPPI/MPRJ, é de extrema importância a transparência dos dados públicos. “Somos integrantes desta rede de controle e quanto mais forte ela estiver, mais a gente consegue proteger a moralidade administrativa e o erário”, comentou.

Em dezembro de 2020, o MPRJ celebrou um convênio com a CGE e com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) para o intercâmbio de tecnologia de análise de dados internos e externos. Desde então, a Painel de Compras vem sendo utilizada pelos órgãos de controle.

“Nessa reunião damos continuidade à troca de informações e de aprimoramento da ferramenta, com alertas mais contundentes. Essa atualização é muito positiva para a atuação dos auditores do Estado tanto na questão correcional quanto na questão dos acordos de leniência”, disse a subcontroladora-geral do Estado, Ana Luiza Pereira Lima.