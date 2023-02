MP investiga lavagem de dinheiro do jogo do bicho em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 19:43 horas

Angra dos Reis – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil do Estado do Rio realiza a operação Pequod, que tem parte de suas ações em Angra dos Reis. Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um acusado de contravenção (jogo do bicho); os mandados valem também para as empresas do acusado e outras pessoas associadas a ele.

O alvo da operação e seu filho tiveram mais de R$ 40 milhões em bens e valores bloqueados pela Justiça. Além de Angra dos Reis, a operação também ocorre em Vitória da Conquista, na Bahia e na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, os rendimentos lícitos dos integrantes do grupo não são compatíveis com o patrimônio adquirido. Do total bloqueado, R$ 16 milhões são relacionados à lavagem de dinheiro e R$ 24 milhões de confisco alargado – medida judicial que possibilita o sequestro da diferença entre as aquisições licitamente comprovadas e as presumidamente ilícitas.

Durante a operação foram apreendidos veículos de luxo e embarcações. O nome da operação é uma referência ao navio Pequod, que afundou com o comandante e a tripulação ao tentar capturar a baleia Moby Dick, do romance de Herman Melville, publicado em 1851.