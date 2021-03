Matéria publicada em 30 de março de 2021, 19:03 horas

Volta Redonda – O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) também entrou entrou com pedido na 1ª Vara Cível para que o prefeito Antônio Francisco Neto endureça as medidas para conter o avanço da Covid-19.

Um novo decreto deve ser editado em 24 horas, conforme o pedido do MP, que, assim como fez em Barra Mansa, argumentou que as alterações no funcionamento das atividades econômicas devem ser feitas por causa da ocupação de leitos nos hospitais para tratar pacientes com Covid-19.

O prefeito ainda não recebeu a intimação sobre o pedido do Ministério Público.

Vacinação

A prefeitura divulgou nesta terça-feira, dia 30, um levantamento feito pelas secretarias municipais de saúde das Regiões Sul e Costa Verde mostrando que Volta Redonda foi a cidade que mais vacinou a população prioritária contra a Covid-19 até o momento, em números absolutos e proporcionais por habitantes. A cidade tem 273.988 habitantes e até ontem, dia 29 de março, 34.394 pessoas já haviam recebido a vacinação – número referente a aplicação da primeira dose da vacina. Assim, a cidade alcançou até a presente data, 12,55 % de pessoas vacinadas.

Este é o maior número absoluto no comparativo com 24 municípios citados no levantamento e que compõem as duas regiões. É também o maior volume proporcional de vacina dada por habitantes. Os mesmos dados são repassados e depois computados pelo Ministério da Saúde, assim como constam no site de transparência da Covid-19 do governo federal.

Idosos com 72 anos são vacinados

A campanha de vacinação teve início em janeiro e vai sendo ampliada para mais faixas etárias de idosos na medida que a cidade recebe novas remessas de vacinas. A distribuição é de responsabilidade do governo federal e governo estadual.