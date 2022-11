MPF move ação para União se desculpar por morte de grevistas - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 14:47 horas

Outro pedido é para reformar “Memorial 9 de Novembro” de Oscar Niemeyer, que homenageia os três operários assassinados pelo Exército em greve há 34 anos

Volta Redonda – O Ministério Público Federal (MPF) move ação civil pública contra a União para que peça desculpas formalmente aos familiares dos três trabalhadores mortos e à sociedade brasileira durante greve na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em novembro de 1988, no episódio conhecido como “Massacre em Volta Redonda”. O pedido de desculpas deve ser publicado em dois jornais de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o MPF pede que seja reformado o monumento de Oscar Niemeyer, em homagem aos mortos, “Memorial 9 de Novembro”.

Inaugurado no dia 1º de Maio de 1989, o monumento se encontra em péssimo estado de conservação. Em diligência externa realizada pelo MPF (06/10/22), no âmbito do inquérito instaurado para apurar os relatos do historiador da Comissão da Verdade, Edgard Bedê, foi constado que o memorial está em péssimas condições de conservação e limpeza, “necessitando de uma revitalização para que o monumento perpetue a lembrança da morte dos três operários que lutavam pelo respeito a Constituição e ao processo de redemocratização em um momento em que o regime ditatorial ainda permanecia presente”, detalha o relatório.

Na ação, o MPF pede ainda que se inclua no Memorial 9 de Novembro, localizado na Praça Juarez Antunes, uma placa indicativa e em local de destaque, informando que a homenagem se refere a reconhecimento pela União do direito à memória e à verdade de Walmir de Freitas Monteiro, Willian Fernandes Leite e Carlos Augusto Barroso, mortos em 9 de novembro de 1988 pelo Exército.