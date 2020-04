MPF pede à Justiça que proíba Volta Redonda de impedir locomoção de pessoas e veículos

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 16:36 horas

Volta Redonda – O Ministério Público Federal (MPF) entrou com pedido de liminar contra o decreto do prefeito Samuca Silva que impede o trânsito de carros vindos da capital carioca, da Região Metropolitana e de outros estados. A liminar pede que “seja condenado o município à obrigação de não fazer consistente em abster-se de restringir, limitar ou proibir o ingresso e locomoção de pessoas e veículos no território municipal, sob alegação de enfrentamento à pandemia Covid-19.

O texto da liminar diz que “o Decreto municipal nº 16090/2020, além de incorrer em medida abusiva, representa afronta ao ordenamento jurídico, ao pretender legislar sobre matéria destinada à competência privativa da União, bem como, no intuito de veicular providência emergencial, ao deixar atender às balizas definidas pelo Ministério da Saúde e pela Legislação federal”.

E continua:

“Igualmente, está demonstrado o receio de dano irreparável e de difícil reparação, caso sejam adotadas todas as medidas previstas nos Decretos municipais em questão, com o estabelecimento de graves riscos a quem, por razões diversas, precise atravessar ou adentrar o Município de Volta Redonda, cidade notabilizada por estar posicionada entre grandes centros do país. A proibição da entrada e da circulação de veículos oriundos de outras localidades também apresenta potencialidade de impedir o acesso por populações locais a medicamentos essenciais e de uso contínuo e a materiais hospitalares e de saúde disponíveis exclusivamente em Estados ou Municípios diversos. E vice-versa”.

As medidas de restrição

No domingo, dia 29, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou medidas de restrição visando o combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. Entre elas, a proibição da entrada de veículos da região metropolitana do Rio e de outros estados na cidade. A medida começou a valer na terça-feira, dia 31.

Segundo o decreto do prefeito, “ficam restritos de entrar no município os veículos com registro de licenciamento, bem como seus ocupantes de outros Estados, da região metropolitana do Rio de Janeiro ou de cidades onde resta confirmada a contaminação comunitária pelo vírus COVID-19.”

Pelo decreto, estão fora da restrição apenas veículos em que o motorista comprove ser residente no município, incluindo táxis e veículos de transporte cujos passageiros comprovem ser residentes em Volta Redonda.

Ônibus ou veículos fretados por empresas e indústrias para o transporte de funcionários, deverão transitar identificados e com listagem nominal dos ocupantes. Também estão autorizados, segundo o decreto, carros emplacados na região Sul Fluminense; veículos de transporte de gêneros alimentícios, medicinais e outros de caráter essencial, bem como veículos de profissionais da saúde, agentes públicos, advogados, prestadores de serviços, funcionários de empresas com sede no município, transporte de mercadorias ou documentos com destino a Volta Redonda.

Ainda de acordo com a medida da prefeitura, caminhões que não tenham de entregar ou retirar mercadoria em Volta Redonda estão sendo impedidos de entrar na cidade, sendo orientados a usar vias alternativas, como a Rodovia do Contorno. Já os veículos de carga que venham retirar ou entregar mercadoria estão tendo a circulação permitida, para evitar desabastecimento.

da.Confira a liminar na íntegra: Liminar.pdf