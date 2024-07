MPF realiza evento para discutir violências contra a população negra

Rio – O Ministério Público Federal realizará no dia 17, de 13h30 às 17h30, no auditório da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o seminário “Por que precisamos falar de genocídio negro”, que faz parte do ciclo de eventos Julho Negro, iniciativa que busca denunciar o racismo e violações de direitos humanos contra a população negra em todo o mundo.

O seminário tem o objetivo de refletir as possibilidades de enquadramento de violências contra a população negra como genocídio e responsabilização efetiva de pessoas e entes estatais pela prática, nos âmbitos cível ou criminal, e estabelecer uma agenda de atuação.

Participarão em duas mesas os procuradores da República Jaime Mitropoulos e Julio José Araújo Junior, além de Jurema Werneck, Lucia Xavier, Giselle Florentino, Denilson Araujo.

Também estarão presentes no seminário representantes de entidades como: Criola, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Fórum Ubuntu, Fórum Popular de Segurança Pública, Anistia Internacional e Ilê Asè Egi Omin.

Para participar, basta se inscrever pelo e-mail [email protected], com o título do e-mail “Inscrição seminário”.