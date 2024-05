MPRJ apresenta projeto de robô para auxiliar na análise de registro de candidaturas

Estado do Rio – A Inteligência artificial como ferramenta capaz de agilizar a avaliação das candidaturas nas eleições municipais deste ano foi o tema de uma reunião realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (PRE/RJ). O encontro aconteceu nesta segunda-feira (27), no gabinete do procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Na ocasião, o MPRJ apresentou à PRE/RJ o projeto do Robô do Registro de Candidatura.

A plataforma, em desenvolvimento pela Gerência de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento (GADG/MPRJ), em parceria com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais (CAO Eleitoral/MPRJ), utiliza recursos de inteligência de dados e automatização de processos para otimizar e tornar mais célere o processo de avaliação e eventual impugnação dos registros de candidaturas pelos promotores de Justiça com atribuição. O Robô do Registro de Candidatura permitirá que os promotores eleitorais melhor visualizem e gerenciem a análise das candidaturas.

Para Luciano Mattos, a ferramenta, que é uma iniciativa inédita na área eleitoral no âmbito do MPRJ, tem como principal objetivo a entrega de resultados à sociedade. “A ideia é otimizar o trabalho dos membros do MPRJ, tornando mais célere o processo de avaliação e eventual impugnação dos registros de candidaturas. Com essa tecnologia, esperamos otimizar o trabalho dos promotores, garantindo uma análise mais rápida e eficaz das candidaturas, contribuindo assim para um processo eleitoral mais eficiente e transparente”, ressaltou.

“Este sistema já começa com uma visão abrangente, considerando todos os partidos. Isso é particularmente útil porque cada município apresenta um grande volume de dados, como os DRAPs – Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – lançados nas Câmaras de vereadores. Ao invés de realizar essa verificação manualmente, com o robô é possível fazê-la em grupos, o que é uma enorme vantagem”, declarou a procuradora Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Neide Cardoso.

O procurador Regional Eleitoral substituto, Flávio Paixão, também comentou a aplicação da inteligência artificial nas eleições municipais. “Sem dúvida, essa inovação representa um grande avanço na simplificação e otimização do registro de candidaturas. Me impressionou o trabalho da utilização da inteligência artificial do robô nesse processo de registro de candidaturas, que sempre foi muito trabalhoso para os membros”, disse.

A ferramenta encontra-se em fase de testes. Participaram da reunião a coordenadora e a subcoordenadora do CAO Eleitoral/MPRJ, Miriam Tayah Chor e Cristiane Barradas Zeitone; a subprocuradora -Geral de Justiça de Planejamento e Políticas Institucionais (SUBPPI/MPRJ), Ediléa Gonçalves dos Santos Cesário; o assistente da SUBPPI/MPRJ, Marcelo Moutinho Ramalho Bittencourt; os assistentes da Secretaria-Geral de Planejamento Institucional, Sidney Rosa e Bernardo Vieiralves Martins; o ouvidor do MPR, Augusto Vianna Lopes; a assistente da Ouvidoria/MPRJ, Dina Maria Furtado de Mendonça Velloso; o secretário-geral do MPRJ, Roberto Goes Vieira; o consultor jurídico do MPRJ, Emerson Garcia; o coordenador do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), Fabio Corrêa; o coordenador de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), Eduardo Rodrigues Campos; o coordenador do CAO Criminal/MPRJ, Átila Pereira de Souza; e o coordenador do CAO Cidadania/MPRJ, André Santos Navega. O projeto foi apresentado pela servidora do MPRJ Vanessa Fux.