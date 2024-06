MPRJ assina acordo de cooperação com fundações de Valença

Valença – Na última quinta-feira (06) a 1ª Promotoria de Justiça de Fundações visitou a Fundação Educacional Dom André Arcoverde e a Fundação Lea Pentagna, na cidade de Valença. As duas entidades são acompanhadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Na ocasião, o promotor de Justiça José Marinho foi recebido pelo presidente da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, José Rogério Neto, que fez uma exposição sobre as atividades em andamento e os projetos futuros. Foram visitadas as instalações da UNIFAA, do Hospital Escola de Valença e do Colégio Arcoverde. Também realizaram breve palestra sobre direito fundacional, com a presença da promotora de Justiça Adriana Porto, titular da Promotoria de Justiça Cível de Valença.

Em seguida foram à Fundação Lea Pentagna, sediada no museu humônimo, onde assinaram termo de colaboração entre as entidades que são acompanhadas pelo MPRJ. O promotor de Justiça José Marinho comentou que tais visitas, especialmente às entidades localizadas fora da cidade do Rio de Janeiro, “ajudam a compreender a realidade de cada fundação e festejar avanços notáveis como os da UNIFAA e os de parcerias novas, como a que foi celebrada, todos somando forças em benefício da comunidade fluminense”.