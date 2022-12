MPRJ e PMBM fecham acordo para implantar Centro de Atendimento à Mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 08:44 horas

Por meio do TAC, a administração municipal assume o compromisso de implantar e operacionalizar o CEAM; assinatura do documento acontece nesta quarta

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa assina nesta quarta-feira (14) um Termo de Ajustamento de Conduta com a o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Por meio do TAC, a administração municipal assume o compromisso de implantar e operacionalizar o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). A solenidade de assinatura do documento será realizada no auditório do CRAAI Volta Redonda.

Pelo cronograma previsto, a apresentação do projeto base da unidade deverá ocorrer até 31 de janeiro de 2023, com aquisição dos materiais até 31 de março e conclusão das obras até 30 de junho, para iniciar o efetivo atendimento à população até 1º de julho de 2023.

O CEAM é um equipamento de assistência social destinado à prevenção da violência doméstica e de atendimento à mulher vítima, garantindo atendimento social e psicológico, além de oferecer orientação e encaminhamento jurídico, com o objetivo de promover a ruptura da situação de violência e o empoderamento das vítimas.

Em nota, o MPRJ afirmou que “a implantação do CEAM é medida essencial, em especial considerando-se o aumento nos casos de violência doméstica percebido desde o advento da pandemia de Covid-19”.

Pelo acordo, o município de Barra Mansa compromete-se a reformar e adaptar o espaço físico da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, para fins de implantação do CEAM. A obra deverá assegurar ao espaço boa iluminação e sinalização, com placas de identidade visual própria, para facilitar o acesso da população ao serviço, devendo possuir uma recepção; sala de atendimento dividido em uma sala de espera e ao menos duas salas destinadas ao atendimento jurídico, psicológico e social; além de banheiros à disposição do público-alvo.

O município assume ainda o compromisso de compor e/ou treinar a equipe que atuará na unidade, e deverá ser composta por um profissional de serviço social; um profissional de psicologia; um recepcionista, e um advogado ou assessor jurídico para prestar atendimento jurídico ao público-alvo do equipamento. O não cumprimento das cláusulas do TAC sujeitará na aplicação de multa de R$ 20 mil por mês, sem prejuízo das demais sanções legais.

Dados da violência contra a mulher

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em cada quatro mulheres brasileiras (24,4%) acima de 16 anos de idade afirma ter sofrido algum tipo de violência ou agressão durante a pandemia de Covid-19. Isso significa que cerca de 17 milhões sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2021.

Em Barra Mansa, no mesmo período, foram registradas 506 ocorrências de violência contra as mulheres na 90ª Delegacia de Polícia. Destas, 67 receberam atendimento psicossocial.

Os dados demonstram uma diferença entre os registros policiais e o acompanhamento. Há uma parceria entre a força de segurança e a de assistência, mas muitas não aderem ao processo de acompanhamento.