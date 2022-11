MPRJ entra na luta contra bloqueios de estradas

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 15:12 horas

Polícias Militar e Civil do Estado devem ser convocadas para desfazer as interrupções do tráfego

Rio – A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu na terça-feira (01/11) ofícios ao Secretário de Estado de Polícia Militar e ao Secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro para que cientifiquem o Ministério Público de eventuais descumprimentos à decisão proferida pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 519 (ADPF nº 519), que questiona a legalidade da interrupção do direito de ir e, causada pelos bloqueios de rodovias.

O MPRJ também pediu informação sobre as providências adotadas em cada caso. Os incidentes relatados serão acompanhados pela Chefia Institucional e pela Coordenadoria-Geral de Segurança Pública (COGESP/MPRJ).

Segundo nota à Imprensa, a medida foi tomada “em cumprimento à defesa da ordem jurídica e do regime democrático, e em atendimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”. O STF já formou maioria para determinar que as estradas sejam desbloqueadas.

A decisão, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 519, foi submetida a referendo do colegiado em sessão virtual extraordinária que terminou às 23h59 desta terça-feira (1º).

Além do relator, os ministros Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Luiz Fux e as ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber (presidente) referendaram a decisão.

O pedido foi formulado, na segunda-feira (31), pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), na ADPF 519. Segundo a CNT, os pontos de contenção em estradas e rodovias brasileiras estão causando transtornos e prejuízos a toda sociedade, com paralisações em, pelo menos, 10 estados. A confederação alegou, ainda, que os bloqueios estariam acontecendo em razão da “simples discordância com o resultado do pleito presidencial ocorrido no país”, caracterizando-se como “manifestações antidemocráticas e, potencialmente, criminosas que atentam contra o Estado Democrático de Direito”.

Nota Pública

O MPRJ assinou Nota Pública divulgada pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) em defesa do Estado Democrático de Direito. Os procuradores-gerais de Justiça confiam na atuação das autoridades competentes em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal pela aplicação das medidas adequadas, civil e criminalmente, com a pretensão de coibir a perturbação da ordem pública e o desrespeito à democracia.

“Os recentes ataques ao Estado Democrático de Direito, materializados nas restrições do direito de ir e vir impostas por uma parte da sociedade que pretende contestar o resultado das eleições presidenciais, em desacordo com o respeito à soberania popular do voto, não encontram amparo constitucional. A liberdade de reunião em locais públicos não pode afetar o exercício dos demais direitos fundamentais também consagrados, sobretudo para ratificar atitudes antidemocráticas, ocasionando restrição à liberdade de pessoas e bens, acarretando danos à ordem, à economia, à subsistência e à saúde das pessoas”, descreve a nota.