Matéria publicada em 30 de março de 2021, 18:35 horas

Barra Mansa – O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) entrou com pedido na 1ª Vara Cível de Barra Mansa para que o prefeito Rodrigo Drable baixe novo decreto em 24 horas, limitando o funcionamento das atividades econômicas às “estritamente essenciais”. De acordo com o documento emitido pelo MPRJ, o pedido se deve ao fato de que o limite estabelecido em acordo judicial, de 50% dos leitos de enfermaria disponíveis, foi ultrapassado.

Rodrigo diz que não recebeu informação oficial

Rodrigo Drable afirmou que ainda não recebeu a intimação sobre o pedido do Ministério Público: “Não recebi nada oficialmente. E não sei se é verdade. Mas espero que não seja. Somos uma cidade de médio porte que tem mantido a capacidade de atendimento dos casos de Covid, com percentual de leitos de UTI disponíveis”, disse.

O prefeito afirmou ainda que o lockdown pode ter efeitos adversos: “Fechamento total só aumentou as pessoas circulando pelos bairros, sem nenhum cuidado, e onde a fiscalização não alcança. As ações de controle são as mais adequadas”, declarou.

Drable argumentou ainda que é preciso manter um mínimo da economia funcionando: “Não podemos esquecer que o funcionamento mínimo da cidade é necessário para que as pessoas consigam ganhar seu sustento e se alimentar. Estamos sobrevivendo e espero que não façam intervenção na gestão da cidade, pois isso atrapalha muito”, concluiu.

‘Situação gravíssima’

O prefeito, contudo, reconhece a gravidade da situação: ” A situação é gravíssima pelo País todo. Nosso esforço é para evitar que a gravidade de casos, e incapacidade de atendimento chegue por aqui. Estamos nos mantendo no limite da capacidade atender as pessoas e manter minimamente a vida econômica da cidade funcionando”, disse.

Leitos

Drable afirma que a cidade dispõe de leitos de UTI: “Temos mais leitos de UTI exclusivos para o Covid que Volta Redonda, que tem o dobro do número de habitantes. Semana que vem inauguraremos mais 10 leitos”.

O prefeito lembrou ainda que abriu recentemente um setor exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 na UPA. O objetivo é evitar contato de potenciais portadores do vírus com outros pacientes.

Drable também disse que, caso haja decisão judicial, vai cumpri-la, mesmo sendo contra: “decisão judicial, mesmo que eu não concorde, obedeceremos.”

Vacinação

Até esta terça-feira (30), esta é a situação da vacinação em Barra Mansa:

DRIVE THRU:

1.299 (D1) idosos 69 anos- Butantan

134 (D1) idosos 68 anos (residual 29/03) – Butantan

10 (D2) idosos > 80 anos- Butantan

03 (D1) Prof. Saúde – Butantan

36 (D1) Prof. Saúde- AstraZeneca

Total: 1.433 doses

CEM:

64 (D1) idosos > 69 anos- Butantan

12 (D2) idosos > 80 anos- Butantan

07 (D1) Prof. Saúde – Butantan

18 (D2) Prof. Saúde- Butantan

68 (D1) Prof. Saúde – AstraZeneca

Total: 169 doses

02 (D1) idosos – Santa Maria- Butantan

01 (D2) idoso – Santa Maria- Butantan

Total: 03 doses

Total geral: 1.654 doses

18.617 pessoas imunizadas

23.835 doses administradas

Sendo:

18.617 (D1)

5.218 (D2)

16. 014 doses (D1) Butantan

5.218 doses (D2) Butantan

2.603 doses (D1) AstraZeneca