MPRJ recomenda que Samuca mantenha restrições de convívio social

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 19:39 horas

Volta Redonda – O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) recomendou ao prefeito de Volta Redonda,Samuca Silva, que ” se abstenha de relaxar as restrições impostas até o momento, mantendo a proibição do funcionamento de atividades empresariais não essenciais que não possam operar no sistema de entrega domiciliar, a distância ou não presencial, bem como mantenha as medidas restritivas já adotadas durante a pandemia da Covid19, inclusive com a prorrogação do prazo de vigência dos decretos atualmente em vigor”.

O MPRJ também recomendou que Samuca “adote medidas efetivas, no âmbito de sua esfera de competências e atribuições, bem como área territorial, e através de seus órgãos, a exemplo da Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública, Coordenação de Fiscalização e Licenciamento, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, dentre outros, a fim de conferir efetividade aos Decretos municipais e estaduais editados, no que toca à suspensão de toda e qualquer forma de reunião presencial no que deflagre a aglomeração de pessoas, seja ela de que espécie for”.

Veja a íntegra da recomendação: Recomendação nº 14 2020 – Coronavírus – manutenção das medidas de prevenção à disseminação do vírus-1 (1)