MPRJ terá reuniões com Rodrigo Drable e Neto

Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 16:02 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Representantes do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) vão se reunir hoje com os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (ambos do DEM). O assunto serão as decisões tomadas pela Justiça nos dois municípios, determinando o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais não essenciais e tomando outras providências.

Informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE dão conta de que a reunião com o prefeito Rodrigo Drable será realizada primeiro, vindo depois o encontro com Neto.