MRS é intimada por intervenção não autorizada em passagens de pedestres em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 17:06 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa notificou a empresa MRS pela instalação indevida de contenções de pedestres no passeio público da Rua Duque de Caxias, no Centro. A prefeitura também solicitou, nesta terça-feira (15), a retirada do equipamento em um prazo de até 24 horas. Equipes das secretarias de Planejamento Urbano e Ordem Pública estiveram no local para avaliar a situação. O descumprimento acarretará em multas diárias.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, explicou o procedimento.

– A empresa fez uma intervenção não autorizada e que compromete a segurança do transeunte. Ela não pode fazer nenhum tipo de intervenção no município sem que tenha prévia aprovação dos órgãos competentes. Nós a notificamos através da Coordenadoria de Trânsito e Transportes de Barra Mansa (Coortran). Ela foi intimada por obra irregular e dano ao patrimônio, pois quebraram as calçadas de pedra portuguesas sem autorização – detalhou o secretário.

Já o secretário de Planejamento Urbano, Eros do Santos, destacou os próximos passos.

– Foi instalado sem autorização prévia da prefeitura, sem uma avaliação do projeto, sem uma licença. Conversamos diretamente com os representantes da MRS, onde solicitamos que seja dada a entrada, com ofício e projetos, para uma avaliação do que a empresa pretende instalar, a forma como será feita e o local. Será avaliado com os técnicos da prefeitura para tomar uma decisão final e para que seja aberta a discussão novamente – concluiu.

A intimação solicita que a MRS, uma das concessionárias que operam na rede ferroviária que passa pelo município, retire as grades e recomponha a calçada ao seu estado original, com pedras portuguesas. Também foi pedida a recolocação da grade de proteção entre a linha férrea e a Estação das Artes.