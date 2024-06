MRS realiza instalação de vigas em viaduto de Pinheiral; confira interdições

Pinheiral – Devido ao içamento das vigas do novo viaduto de Pinheiral, a MRS Logística realizará uma interdição na próxima segunda-feira (10), na Rua Doze de Outubro. Durante as 24 horas de interdição, veículos leves terão uma rota alternativa, que estará sinalizada no local. Já para os veículos de grande porte o ideal é que as empresas instruam seus motoristas a não passarem pelo local nesse período. A MRS vai disponibilizar agentes na passagem de nível no bairro Parque Maíra para orientar os condutores sobre o bloqueio.

A recomendação é que os motoristas tenham atenção redobrada durante o trajeto.

Uma segunda interdição está programada para data que será definida e divulgada posteriormente.

O novo viaduto de Pinheiral é resultado de R$ 33 milhões em investimentos e terá 41,20 metros de extensão. A intervenção está prevista no Plano de Investimentos da MRS para a renovação da concessão da empresa, que foi aprovado por todos os órgãos de controle, e é mais uma das contribuições da companhia para a mobilidade urbana dos municípios onde atua.

Mais detalhes estão disponíveis neste vídeo (https://youtu.be/R68I3gGuW8U?si=7JSEuSfo0kbbZC5e). Caso necessário, entre em com a MRS Logística pelo 0800-979-3636.

Sobre a MRS – A MRS é uma operadora logística que administra uma malha ferroviária de 1.643 km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região que concentra cerca da metade do PIB brasileiro. A companhia está entre as melhores ferrovias de carga do mundo, com produção quase quatro vezes superior àquela registrada na década de 90. A malha ferroviária conecta regiões produtoras de commodities minerais e agrícolas a alguns dos principais parques industriais do país aos maiores portos da região Sudeste, o que gera uma operação de transporte diversificada, como contêineres, siderúrgicos, cimento, bauxita, agrícolas, coque, carvão e minério de ferro. Aproximadamente 20% de tudo o que o Brasil exporta e um terço de toda a carga transportada por trens no país passam pelos trilhos da MRS.