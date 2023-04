MRS reforça mensagens de segurança após acidente em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 14:26 horas

Sul Fluminense – Em comunicado enviado à imprensa na tarde desta quinta-feira (27), a MRS Logística, empresa responsável por operar a linha férrea que atravessa vários municípios do Sul Fluminense, informou que os trens da concessionária voltaram a circular no sentido tradicional no dia 25 de abril – data em que um idoso foi atingido por um trem na passagem de nível da Avenida Alberto Mutel, no Centro de Barra Mansa, e teve um dos pés amputados.

De acordo com a empresa, a inversão do sentido de circulação dos trens de minério – carregados e vazios –, no início do mês de março, foi necessária para garantir que as cargas continuassem sendo transportadas para diversos destinos, sem prejuízos para a logística nacional.

Agora que a circulação voltou ao modelo tradicional, a atenção deve ser redobrada no trecho da Linha do Centro, em que há cidades mais populosas e com maior trânsito de pedestres e veículos pelas passagens de nível – dentre elas, Barra do Piraí, Barra Mansa, Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Pinheiral, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

“Reforçamos, independentemente da retomada do sentido tradicional de circulação, e de qualquer outra intervenção futura que possa ser necessária, que é importante parar, olhar sempre para os dois lados e escutar antes de atravessar a ferrovia”, disse a concessionária em nota, acrescentando que o sentido dos trens de minério de ferro obedece a um padrão pré-estabelecido, mas há também a movimentação de trens de serviço, além de trens que carregam outros variados tipos de carga, que podem circular em ambos os sentidos.